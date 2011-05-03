Lezbiyenlik kıyamet koparttı

T24- Hülya Avşar, kendisinin “Sizce Ayşe Özyılmazel’in bir erkekle yakaladığı sevgilisinin kız olma ihtimali var mı?” sözleri üzerine "Sadettin’in seni şutlama sebebi onu bir kadınla aldatman mıydı?" diyen Özyılmazel’e hakaret davası açtı.







“Bir erkekle de aldatıldım” açıklamasıyla gündeme gelen gazeteci Ayşe Özyılmazel’in eski sevgilisi Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde “Hülya Avşar Show”a konuk olmuş, yayına katılan bir gazeteci, Dalkılıç’a “Sizce Ayşe Özyılmazel’in bir erkekle yakaladığı sevgilisinin kız olma ihtimali var mı?” diye sormuştu. Hürriyet'in haberine göre, programın ardından Ayşe Özyılmazel, köşesinde ağır bir yazı kaleme aldı. Özyılmazel’in “Senin her yanın pas tutmuş, reytinglerden gözüne perde inmiş. Şimdi ben sana kalkıp sorsam ‘Sadettin’in seni şutlama sebebi onu bir kadınla aldatman mıydı?’ diye ne yapardın?” satırları, Avşar’ı sinirlendirdi. Avşar’ın avukatı Kerem Hasbakkal, 50 bin liralık manevi tazminat davası için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

"Haddini bilecek"

Hülya Avşar, Ayşe Özyılmazel için şunları söyledi: “Bu Ayşe denilen şahsı doğru dürüst tanımam. Şarkıcı mıdır, yazar mıdır, ne olduğu belli değil. Böyle insanlar zaman zaman bu mesleklere girer, sonra da kaybolup giderler. Maalesef bizim dünyamız böyle, bu tür insanlarla uğraşıyoruz. Ayrıca mutsuz insanlar böyledir, mutlu insanlara zarar vererek mutlu olmaya çalışırlar. Ama hadlerini bilecekler, konuşmasını öğrenecekler, saygılı olacaklar.”