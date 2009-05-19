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Lezbiyen sevgilisiyle nişanlandı

'Sex and the City' dizisinin yıldız oyuncularından 43 yaşındaki Cynthia Nixon, lezbiyen sevgilisiyle nişanlandı.

19 Mayıs 2009 03:00

Ülkemizde de özellikle kadınların çok sevdiği ve yıllardır süren 'Sex and the City' dizisinin yıldız oyuncularından 43 yaşındaki Cynthia Nixon, lezbiyen sevgilisiyle nişanlandı.

Önceki gün eşcinsel evlilikleri desteklemek için New York'ta düzenlenen bir etkinlikte yer alan Nixon, uzun süredir birlikte olduğu kadın sevgilisi Christine Marinoni ile nişanlandıklarını açıkladı.

Magazin basınının "Çocuklarının babası Danny Mozes ile neden evlenmediği" sorularına'Sex and The City'nin yıldızı Cynthia, "Kız arkadaşım evlenmeyi çok istiyor ama erkek arkadaşımın böyle bir düşüncesi hiçbir zaman olmadı" şeklinde cevap verdi.

Sadece kadınlara aşık olabileceğini ve bunun bir insani duygu olduğunu belirten Nixon, lezbiyen sevgilisi Marinoni'yi çok sevdiğini ve birlikteliklerinde çok mutlu olduğunu söyledi.

2003 yılından beri birlikte olan ikiliden Nixon'ın, Samantha (11) ve Charles (6) adlı iki çocuğu var.

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