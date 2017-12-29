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Dünya

Lezbiyen çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncılara ceza

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – ABD’nin Oregon eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncılara 135 bin dolar tazminat cezası verildi

29 Aralık 2017 15:50

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – ABD’nin Oregon eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncılara 135 bin dolar tazminat cezası verildi.
Dail Mail’de yer alan habere göre Oregon’da bir mahkeme beş yıl önce lezbiyen Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çiftine dini sebeplerle düğün pastası yapmayı istemeyen ve bu sebeple dava edilen fırıncı Aaron ve Melissa Klein’a lezbiyen çifte ödenmek üzere 135 bin dolar tazminat cezası verdi.
Rachel ve Laurel Bowman-Cryer çifti temyiz mahkemesinden çıkan karar için, “Oregon fırınların ve diğer dükkanların kapısına “sadece hetero çiftler girebilir” yazılı işaretler asılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.

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