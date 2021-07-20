Leyna Bloom, Sports Illustrated mayo sayısının ilk trans kapak yıldızı oldu

Amerikan spor dergisi Sports Illustrated'ın mayo sayısının kapağında ilk kez bir transseksüel model yer aldı. Filipinli Leyla Bloom, aynı zamanda dergide yer alan ilk siyah trans kadın oldu.

The Guardian'ın haberine göre; Bloom, Instagram üzerinden "Bu anı hak ediyoruz. Hayatta kalanlar olarak ortaya çıkmak ve görülmek için milyonlarca yıl bekledik. Bizim gibi birçok kadının hayallerini yaşama şansı yok. Umarım kapağım, görülmek için mücadele edenlere değerli olduklarını hissettirir" dedi.

İç giyim şirketi Urbody'nin kurucu ortağı Mere Abrams, trans topluluğu için görünürlüğün artmasını umduğunu söyledi.

Kapağın sadece görsel bir ifadeden çok daha fazlası olduğunu belirten Abrams "Umarım bu olay, diğer ana akım moda markalarını, trans özgürlüğü ve cinsiyet özgürlüğü konusundaki sorumluluklarını dikkate almaya teşvik eder" dedi.