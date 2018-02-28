SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Selçuk Belediyesi, kentin simgelerinden leyleklerin göç mevsimi öncesinde yuva bakım çalışması yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından İstasyon Meydanı\'nda su kemerlerinin üzerinde yer alan leylek yuvalarının bakımı yapıldı. Selçuk, leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan bir bölge olmanın ötesinde, az gürültü, sulak ve bataklık alanlar açısından elverişliliği sebebiyle de tür için önemli bir beslenme ve barınma noktası olarak yer alıyor. Türkiye\'de leylek halkalama çalışmaları ilk kez 2010 yılında Selçuk Belediyesi tarafından başlatıldı. Başlarında \'T\' harfi bulunan 4 harfli PVC halkalarla kayıt altına alınan leyleklerin göç yolları, göç hareketleri takip ediliyor. Bu kapsamda Selçuk Belediyesi, kentteki leylek yuvalarını bakıma aldı. Su kemerlerinin üzerinde bulunan platform yuvaları eskiyen, yırtılan, bozulan altlık ve yuva malzemelerinin bakım, onarım ve tadilat çalışmaları, leyleklerin göç mevsimi olan mart ayının ilk haftalarına kadar devam edecek. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıtkı ve Selçuk Belediyesi Veteriner Hekimi Ersin Çakmak\'ın katıldığı çalışmalarda yuvalarda yer alan eski materyaller yüzünden leyleklerin yaralanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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