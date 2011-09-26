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Leyla'yı dövüp kayıplara karıştı

“Leyla ile Mecnun” dizisinin setinde rol arkadaşı Ezgi Asaroğlu’na dayak atan Ushan Çakır kayıplara karıştı.

26 Eylül 2011 03:00


 T24-  “Leyla ile Mecnun” dizisinin setinde rol arkadaşı Ezgi Asaroğlu’na dayak atan Ushan Çakır kayıplara karıştı.



Hürriyet'in haberine göre, ekranların fenomen dizisi “Leyla ile Mecnun”un setinde geçtiğimiz gün dayak skandalı yaşandı. Dizide ‘Arda’ karakterini canlandıran Ushan Çakır, ‘Leyla’ rolündeki Ezgi Asaroğlu’nu dövdü.


Olaya şahit olanların iddiasına göre Çakır, tartıştığı Asaroğlu’nun boğazını sıktı ve onu saçlarından sürükledi. Kavga sırasında kafasını kaldırıma da çarpan genç kız, olayın ardından darp raporu aldı.


Dizinin basın danışmanlığını yapan Çiğdem Savaşçıoğlu, ikilinin kavga ettiği iddiasını doğruladı ve yakında konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Dizi ekibi, kavganın ardından telefonunu kapatan Ushan Çakır’a ulaşamıyor.

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