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Leyla'dan 18 gün sonra acı haber (4)

VALİ ELBAN: O BÖLGE BALIK ADAMLARLA ARANMIŞTI Leyla Aydemir'in cesedinin bulunmasının ardından açıklama yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla'nın 18 gündür arandığını belirterek, "Maalesef bugün 17

02 Temmuz 2018 23:37

VALİ ELBAN: O BÖLGE BALIK ADAMLARLA ARANMIŞTI
Leyla Aydemir\'in cesedinin bulunmasının ardından açıklama yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla\'nın 18 gündür arandığını belirterek, \"Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor\" dedi.
Küçük Leyla\'nın canzıs bedeni kent merkezindeki Ağrı Devlet Hastanesi Karaköse ek binasına götürüldü. Acı haber üzerine köye akın eden Leyla Aydemir\'in yakınları oluşturdukları uzun araç konvoyu ile hastaneye geldi. Leyla Aydemir\'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Aile, otopsi sonrası Leyla\'nın cenazesini  defnedeceklerini söyledi.

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