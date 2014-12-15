Leyla Zana'nın siyaset yasağı sona erdi

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün bir siyasi parti çatısı altında siyaset yapma yasağı 13 Aralık'ta sona erdi.

Habertürk'ün haberine göre, Zana ve Tuğluk'un HDP'ye katılması beklenirken, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş yasaktan sonra arkadaşlarının gruba katılacağını açıklamıştı.



Genel seçimlere parti çatısı altında girmeyi planlayan HDP'de Eşbaşkan Selahattin Demirtaş'ın parti tüzüğünde 2 dönem şartının sona ereceği, bu nedenle HDP'nin Leyla Zana'nın eşbaşkanlığında seçime girmesi konuşuluyor.

Leyla Zana büyükanne oldu

Leyla Zana, siyaset yasağının kalktığı 13 Aralık'ta çifte sevinç yaşadı. Zana'nın kızı Ruken Zana Mirhan, Diyarbakır'da özel bir hastanede bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Leyla Zana, torununa Robin Zana Mirhan adını verdi. Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana ve Leyla Zana'nın kızı Ruken Zana Mirhan önceki yıl Fidel Mirhan ile Diyarbakır'da dünya evine girmişti.

Demokratik Toplum Partisi (DTP), 11 Aralık 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılmış, 37 kişiye 5 yıl siyaset yasağı getirilmişti.