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BBC Türkçe

Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

TBMM’de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü. HDP'den yapılan açıklamada ise "Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi, halklarımız nezdinde yok hükmündedir. Leyla Zana barışın ses

29 Nisan 2018 20:30

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamaya 324 milletvekili katıldı.

Oylamada 302 kabul, 22 ret oyu verildi.

Elektronik cihazla yaplan oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Zana'nın milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

Zana'nın 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri Genel Kurulun 212 birleşimine katılmadığı tespit edilmişti.

Daha önce HDP'den Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Besime Konca'nın milletvekillikleri de düşürülmüştü.

HDP ise Twitter'dan yaptığı açıklama ile Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesinin, "yok hükmünde" olduğu belirtildi.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/951494474961772544

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Leyla Zana böyle kabul-ret oylarına sığacak bir şahsiyet değil. 24 yıl sonra onun vekilliğini düşürmek AKP iktidarına nasip oldu. Bu Meclis adına utanç vericidir" dedi.

Partinin Mardin milletvekili Mithat Sancar da, "Leyla Zana'nın vekilliğini düşürmek için bu kadar heyecanla oy kullananlara şunu hatırlatalım: Aldığınız karar tarihi bir utancın çok daha fazlası" diye konuştu.

Leyla Zana, 1994 yılında "yasadışı örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zana 2004 yılında serbest bırakıldı ve 2011'de Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilerek yeniden Meclis'e girmişti.

Siyasi yasağının sona ermesinin ardından Zana 2015 yılında HDP'ye katılmıştı.

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