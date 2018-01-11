Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

HDP Milletvekili Leyla Zana'nın vekilliği 212 gün devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda Zana'nın 212 Genel Kurul birleşime katılmadığına yönelik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu elektronik oylama yapıldı.Oylama sonucunda Zana'nın milletvekilliği düşürüldü.

CHP grubundan az sayıda milletvekili oylamaya katıldı ve 'hayır' oyu kullandı.

HDP'den açıklama: Halklarımızın nezdinde yok hükmündedir

HDP'den yapılan ilk açıklamada, "Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi, halklarımız nezdinde yok hükmündedir. Leyla Zana barışın sesidir, halkların iradesidir, milletvekilimizdir!" denildi.

Yemini geçersiz sayıldı

1 Kasım seçimlerinde Ağrı Milletvekili olarak Meclis'e giren Leyla Zana, TBMM'deki yemin töreninde yemine başlamadan önce Kürtçe olarak "Yaşasın barış" dedi sonra da "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" ifadelerini kullanmıştı. "En yaşlı üye" sıfatıyla Meclis oturumunu yöneten CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Zana'nın yeminini geçersiz saymıştı. Zana bu nedenle TBMM oturumlarına katılamıyordu.