Leyla Zana'nın dosyası Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Başkanlığı’nda 4 saate yakın yapılan toplantıda milletvekilliği yemini geçersiz sayıldığı için 212 gün yasama faaliyetlerine katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle dosyası Anayasa- Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Zana için yapılan oylamada Divan'ın AKP ve MHP’li üyeleri kabul yönünde oy kullanırken CHP tarafsız kaldı. HDP’li Divan üyesi Sırrı Süreyya Önder ret oyu verdi. Oldukça hasta olduğu belirtilen Önder’in erken ayrıldığı toplantı çıkışında alınan bilgiye göre, tutanaklara vurgu yaparak, “Sadece ben mi ret oyu kullanıyorum” dediği öğrenildi.

Önder: 212 gün sonra niye gündeme geldi

Alınan bilgiye göre, Zana konusunda bazı milletvekilleri ‘devamsızlık’ görüşülmesi gerekirken yemin tartışmasının doğru olmadığını ifade etti.

“Aslında yemin metni görüşülecek konu değil. Sadece Zana’nın devamsızlığı görüşülüp bundan dolayı da Karma Komisyona sevk edilmesi Divanın görevi” diyenler oldu. Ancak, tartışma yemin metnine kadar uzandı. Divan’da yer alan tüm partilerin üyeleri milletvekilliği andında değişiklik yapılabileceği görüşünü dile getirdi. ‘Yazım ve edebiyat kurallarına uygun bir metin değil”, “ Türkçeleştirilerek daha sade bir metin yapılabilir”, önerileri yapıldı.

Yemin ve devamsızlık konusunun tartışıldığı toplantıda HDP’li Önder, Zana’nın durumunun neden 212 sonra şimdi getirildiğini sordu.. Önder, Zana’nın “Ben yemin ettim ama siz bu yeminimi kabul etmediniz. Yeminim kabul edilmediği için devamsızlığım oldu. Bu benim için geçerli bir mazeret sayılmalı” yönündeki savunmasının dikkate alınması gerektiğini söyledi.