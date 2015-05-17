Leyla Zana: Zorla oy vereceklerse beni assınlar daha iyi

HDP Ağrı Milletvekili adayı Leyla Zana, Cumhuriyet gazetesinden Pınar Öğünç'le yaptığı görüşmede, Ağrı'dan aday gösterilmesiyle ilgili yapılan "ithal aday" yorumlarına cevap verdi. "Bana her yer bir" diyen Zana, önceki seçimlerde isminin birçok ille birlikte anılıp sürecin uzamasından rahatsız olduğunu ve insanların il beğenmediğini düşünmelerini istemediğini belirtti.

'Leyla Hanım Kürdistanî bir isimdir'

Gittiği yerlerde insanlara "Bana oy verin" demediğini ve bunu ayıp bulduğunu söyleyen Zana, "Onları dinlemek için varım. Zorla oy vereceklerse beni assınlar daha iyi" ifadelerini kullandı. Pınar Öğünç'ün Ağrı'daki seçim çalışmalarına dair izlenim yazısının Zana'yla ilgili olan bölümü şu şekilde:

"Ertesi gün HDP’nin ilk sıra adayı Leyla Zana’ya bu “flaş” ve 'ithal' yakıştırmasını soruyorum. 4. sıra adayı Mehmet Emin İlhan, “Leyla Zana’ya ithal diyenin bu ülkeden ihraç edilmesi gerekir. Leyla Hanım Kürdistanî bir isimdir” diye araya giriyor. Kararı merkeze bırakmış; “Bana her yer bir” diyor Zana. Daha önceki seçimlerde isminin birçok ille birlikte anılıp sürecin uzamasından da rahatsız olmuş, “Ben il beğenmiyorum diye düşüneceklerdi” diyor.

"Adına “flaş” denir mi bilemem lakin ilk Kürt kadın milletvekili seçilmiş, 1991’de Meclis kürsüsünden Kürtçe “Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına okuyorum” diyebilmiş, yıllarca tutulduğu cezaevinde uluslararası ilgiye mazhar olmuş efsane bir isim Zana. Bir ay önce bir HDP etkinliğinde PKK’nin zorla oy isteyeceği gibi türlü açıdan absürt nedenle askeri operasyon yapılan Diyadin’e giderken takipteyiz.

Zana'nın esnaf ziyaretleri mini miting gibi

"Zana’nın arabasının kapısı açılsa beş yüz kişi, esnaf ziyareti mini bir miting gibi. Her yaştan kadın “Leyla” diye bağırıyor arkasından, sıkıştırıp yanaklarından öpüyor, gençlerin etrafında fır döndüğü Leyla Ablası. “Sadece seçim gibi düşünmüyorum. Gittiğimiz o köyleri bir görsen” diyor, “100 yıllık yoksulluk, çok büyük bir hüzün var”. Çay molasında sohbette kentte hayvancılığın nasıl bitirildiğini, tek şeker fabrikasının kapatılışını anlatıyor Zana. “Ağrı’nın Kürtçe adı ‘ateş’ten gelir. Volkanik kayaları vardır çünkü. ‘Ateş’ Türkçe’de ‘Ağrı’ olmuş. Sadece bu iki isim üzerine bile uzun uzun düşünür insan”.

"Arada yağmur bir indiriyor, dükkân önleri yetişmeyince bir tentenin altına sığınılıyor. “En güzel seçim çalışması böyle doğaçlama olan...” diye gülüyor; “Yüzde tahmini yapmam. Gittiğim yerlerde ‘Bana oy verin’ demem, ayıptır. Onları dinlemek için varım. Zorla oy vereceklerse beni assınlar daha iyi”. Kenardaki HDP minibüsünden ta 1990’ların başında yapılan “Biji biji her biji Leyla Zana” şarkısı çalmakta. Sırada bir taziye çadırı, muhtarlarla görüşme ve devlet hastanesi ziyareti var.

"1991’in o Kasım günü Meclis Başkanı Zana’ya, yemine eklediği Kürtçe cümle için “Geri alıyorum de” diye bağırıyordu, “Geri alıyorum de”. “Alıyorum” dese de alınamayacağını herkes biliyordu aslında. Sene 2015, Zana’nın saçları o yeşil-kırmızı-sarı bantı bağladığı zamanlar gibi kesilmiş yine. Kürt siyasi hareketi, HDP’yle genişlettiği siyaset ve seçmen damarıyla barajsız Meclis’i zorluyor şimdi. Ağrı’da sonucu da bu belirleyecek."

Öğünç'ün izlenimlerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.