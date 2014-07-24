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Politika

Leyla Zana, Talabani'ye Öcalan'ın mektubunu verdi

Uzun süre tedavi gördükten sonra evine dönen Talabani’yi önceki gün Barzani, dün ise Leyla Zana ve Sırrı Süreyya Önder ziyaret etti

24 Temmuz 2014 13:01

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder , yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre Almanya’da tedavi gören ve 19 Temmuz günü Süleymaniye’ye dönen Celal Talabani’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Zana, Talabani'ye PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu verdi.

Talabani’yi önceki gün Barzani, dün ise Leyla Zana ve Sırrı Süreyya Önder ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraf ve görüntüler Talabani’nin lideri olduğu KYB’nin Televizyonu Kürdsat TV’nin Web sayfasında yayınlandı. Görüşmede tekerlekli iskemlede oturan ve elinde uzun bir tespih bulunan Talabani ile Zana’nın neşeli ve hareketli görüntüsüne yer verildi. Zana ve Önder’in ziyaretine Talabani’nin eşi Hero Talabani’de katılırken, objektiflere birlikte poz verdi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, görüşmede Zana ve Önder, Talabani’ye Öcalan’ın mektubunu da aktardı. Öcalan mesajında, sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Öcalan, “Komşu ülkelerle yürüttüğünüz diplomasi çalışması oldukça olumlu. Şimdi de aynı çalışmasının Kürtler için yürütülmesi gerekir. bugün dört parça Kürdistan’daki siyasi konjonktürel durum, Kürt halkını özgürlüğü için ortak hareket etmeye zorluyor” dedi. Mesajında tarafların anlaşamaması nedeniyle süresiz ertelenen Kürt Ulusal Kongresi’ne atıfta bulunan Öcalan, mektubunda şunları dile getirdi:

“Bildiğiniz gibi, hareketimizin bütün kurucularının katılımıyla ve tarihten aldığımız tüm güç ve mücadeleyle temaslara başladık. Yada çözüm sürecine başlandı. Kalıcı ve değerli bir barış için sizinde yanımda olmanızı çok isterdim. Ulusal Kongre’nin derhal toplanması için umut ve isteğim, halkımızın ortak bir çalışma yürütmesi. Eğer biz Ulusal Kongre’yi garantilemezsek, halkımız IŞİD çetelerinin saldırılarına maruz kalmaya devam edecektir.”
 

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