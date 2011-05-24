Leyla Zana: Süreç, Öcalan'ın aramızda olması sürecidir

T24 - BDP'nin Diyarbakır'da desteklediği bağımsız milletvekili adayı Leyla Zana, "Süreç artık önderliğimizin (Abdullah Öcalan) aramızda olması sürecidir" dedi.

BDP'nin Diyarbakır'da desteklediği bağımsız milletvekili adayı Leyla Zana, bu sürecin kendi kaymakam ve valilerini kendi içlerinde seçme süreci olduğunu ileri sürerek, "Süreç artık önderliğimizin (Abdullah Öcalan) aramızda olması sürecidir. Gerillalarımızı artık aramızda, kendi içimizde görme sürecidir. Biz hükümete ortak olmak istiyoruz. Kabul ediyorlarsa birlikte yaşamaya varız. Kabul etmiyorlarsa kendimiz bunları yaratacağız. Gün gelecek Öcalan kendi halkının arasında, bu halkın çocuklarına öğretmen olacak, o günlerin yakın olacağına inanıyorum" dedi.

Leyla Zana, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Hazro İlçesi'nin köylerinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Kürtçe konuşan Zana, Kürt halkının çok acılar çektiğini, halkın korucu ve kontrgerilla nedeniyle karanlık bir dönem yaşadığını ileri sürdü. Leyla Zana, "Karanlık güçler her eve bir kıvılcım atarak Kürtler arasındaki birliği bu şekilde bozdu. Parti olarak tüm ezilmiş halkları kucaklayacağız. Oylarımız Kürdistan'a, barışa, kardeşliğe ve gerilla için verin" diye konuştu.



'Süreç, Öcalan'ın aramızda olması sürecidir'

Hazro'nun Çitlibahçe Köyü'nde kendisi için kurban kesilmesine izin vermeyen Zana, köy meydanında köylülere hitaben bir konuşma yaptı. Zana şunları söyledi:

"Bu süreç artık kendi kaymakamımızı, valimizi, kendi içimizde seçme sürecidir. Süreç artık önderliğimizin (Abdullah Öcalan) aramızda olması sürecidir. Gerillalarımızı artık aramızda, kendi içimizde görme sürecidir. Biz hükümete ortak olmak istiyoruz. Kabul ediyorlarsa birlikte yaşamaya varız. Kabul etmiyorlarsa kendimiz bunları yaratacağız. Gün gelecek, Öcalan kendi halkının arasında bu halkın çocuklarına öğretmen olacak.O günlerin yakın olacağına inanıyorum. Bu hükümet ya Öcalan'ın uzattığı barış elini tutup barışacak, veya biz halk olarak bu sistemin her şeyini reddedeceğiz."



Korucubaşı: Bölgeye barış gelsin

Korucu olan Sarıerik Köyü'nü de ziyaret eden Leyla Zana, korucubaşı Kasım Tatlı ile bir süre sohbet etti. Tatlı, Zana'ya, 'Kürdistan güvercini' diye hitap ederek, "Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Bizde bir kadın bir davaya girince o dava biter biliyorsunuz. İnşallah kazanırsınız. Biz hükümetten ve devletten prim, destekleme veya başka bir şey istemiyoruz. Akan kanı durdurmasını istiyoruz. Bölgeye barışın gelmesini istiyoruz" dedi. Korucubaşı Zana'ya köy yollarının belediye tarafından yapılmadığından da şikayet etti. Zana ise, belediyelerin ödenek yetersizliğinden yakındı.



