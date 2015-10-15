Leyla Zana: Erdoğan, tüm siyasi partileri bir araya getirmeli

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, en az 97 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Erdoğan’a tüm siyasi partileri bir araya getirmesini isteyen Zana, “Acılarımızdan birlikteliği doğurmalıyız. Biz el ele tutarsak farklı toplumları bir arada yaşatacak özgür bir geleceğe yol alabiliriz” dedi.

DİHA muhabirinin haberine göre; Zana, yaşanan olayın geçmişten ders çıkarılmadığını bir kez daha gösterdiğini dili ve ırkı ne olursa olsun insanların, barışı haykırmak için Ankara’ya gittiğini belirtti ve “Siyasetçilerin sorumsuz beyanları yüzünden insanların yaslarını bile tutamadığını” dile getirdi.

Zana, “Ölümler bizi bir araya getiriyor. Ama karanfil bırakmak yetmiyor. Tetiği çeken de arkasındaki güçte açığa çıkarılmalı. Siyasetçiler şiddete karşı bir çağrı yapmalıdır. Terör kelimesi kullandığında bizleri de terör kapsamına alıyor. Herkesi terör kapsamına alırsanız ortaklığı da yakalayamazsın” diye konuştu.

Erdoğan’a da çağrıda da bulunan Zana, şunları söyledi:

“Erdoğan bugüne kadar yapması gerekeni artık yapmalı. Tüm siyasi partileri çağırmalı. Acılıyız, öfkeliyiz, yaslıyız ve gerçekten isyandayız. Öfke baldan tatlıdır, ama meyvesi çok acıdır. Öfke, öfkeyi doğuruyor. Acılarımızdan birlikteliği doğurmalıyız. Biz el ele tutarsak farklı toplumları bir arada yaşatacak özgür bir geleceğe yol alabiliriz.”