Leyla Zana: Devlet Öcalan'ı aranıza getirecek

T24 - Leyla Zana Diyarbakır Bismil'de, Abdullah Öcalan'ın Kürtleri örgütleyerek büyük bir aile yarattığını öne sürdü. Zana "Seçimlerden sonra devlet onu da aranıza getirecek" dedi.



BDP’nin Diyarbakır’da desteklediği bağımsız milletvekili adayı Leyla Zana, Abdullah Öcalan’ın Kürtler’i örgütleyerek büyük bir aile yarattığını öne sürdü. Bu aileye de "Öcalan Ailesi" adını veren Zana, "20 milyon Kürt, kimliğini, dilini, demokratik özerklilikle kanunların içinde yerini almak istiyor. Seçim sonrası devlet Abdullah Öcalan’ı aranıza getirecek" dedi.



Seçim bölgesi Bismil İlçesi’nde çalışmalarını sürdüren Leyla Zana, Bismil Belediye Başkanı BDP’li Cemile Eminoğlu ile birlikte gün boyu 28 köyü ziyaret etti. Köy ziyaretleri sırasında çocukların yüzlerine sarı, kırmızı, yeşil renklerle, "Apo ve PKK" yazıları yazdıkları görülürken Zana, zafer işaretleri yapan köylü kadın ve erkeklerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Annelerin acılarını ifade etmek icin cümlelerin anlamını yitirdiğini anlatan Zana, şöyle dedi



"Çok büyük acılar ve sıkıntılar çektik. Bizim çektiğimiz acı ve sıkıntıları çocuklarımız yaşamasın. Bu sistem 86 yıldır bu halkı bir birine kırdırttı. Artık o günler geride kaldı. Özgür kimlik ve düşünce dolu yarınlar gelmesini diliyorum. Sayın Öcalan bu halktan büyük bir aile yarattı. Bu aile, sayın Abdullah Öcalan’ın ailesidir. Bu yıl Kürtler’in kendini idare etme hakkını elde edeceği yıldır.



Direnişin köyü selam size. Bu halkın birliği sayın Öcalan’ı aranıza getirecek, siz birliğinizi oluşturdukça o güçlenir. Bu renkli bir seçim. Kürdistan’ı renkli kılan bir seçim. Çocuklarımızın yüzlerinde yeşil, sarı, kırmızı boyalarla ’Apo’, ’PKK’ yazılmış, dikkatimi çekti. 20 milyon Kürt, kimliğini, dilini, demokratik özerklilikle kanunların içinde yerini almak istiyor. 2011 yılı Kürtler’in kendi, kendini idare etmesi yılıdır. Bu halkın isteklerine karşı seçimlerden sonra devlet ilk adım olarak ceza evlerinde bulunan tutukluların serbest bırakılmasını sağlamalıdır." Özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenlerin sayesinde Kürtler’in artık bir statü istediğini ifade eden Leyla Zana’nın konuşması sık, sık; ’Biji Serok Apo’ (Yaşasın başkan Apo) sloganlarıyla kesilmesi üzerine Zana, "Seçimlerden sonra devlet onu da aranıza getirecek" diye karşılık verdi.





