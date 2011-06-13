Leyla Zana 18 yıl sonra yeniden stüdyoda

T24 - Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM, 24. dönem milletvekillerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. İl seçim kurulundan mazbatalarını alan milletvekilleri kayıt yaptırmak için soluğu Meclis’te alacak. Leyla Zana,18 yıl sonra TBMM’nin fotoğraf stüdyosuna yeniden girecek.1991’de kısa saç modeliyle vesikalık fotoğraf çektiren Zana’nın bir çok pozu arşivde bulunuyor.Yeni dönemin milletvekilleri için şeref holünde düzenlemeler yapıldı. Mazbatasıyla gelen milletvekili önce ‘Karşılama Masası’na gelecek. Mazbatasını teslim ettikten sonra, elektronik oylama için ‘parmak izi’ alınacak. Araç giriş kartları, maaşları için işlemler yapılacak. Milletvekili rozetleri de satışa sunulacak.Milletvekillerinin önemli duraklarından birini fotoğraf stüdyosu oluşturuyor. Stüdyo 24. dönemde tamamen digital sistemle çalışacak. İşlemlerini bitiren milletvekilleri, stüdyoya girecek ve vesikalık fotoğrafları çekilecek. 1991’de Meclis’e giren Leyla Zana aynı stüdyoda poz vermişti. Siyah renkli saçlarıyla dikkat çeken Zana, 18 yıl sonra yeni haliyle bir kez daha vesikalık çektirecek.Fotoğraf stüdyosu, yemin törenini genel kurul salonundan çekecek.Meclis’e yeni giren milletvekilleri yemin ettikten sonra göreve başlayacak. Meclis Genel Kurulu, kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca TRT kanallarında ilanı takip eden beşinci gün saat 15.00’te toplanacak.