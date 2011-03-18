Leyla Zana 17 yıl sonra meclis yolunda

T24 - Kapatılan DEP’in eski Milletvekili Leyla Zana, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Başkanlığı’na başvurarak, bağımsız olarak bölgede uygun bulunacak bir ilden milletvekili adayı gösterilmesini istedi.





12 Haziran’da yapılacak genel seçimlere bağımsız adaylarla katılacak olan BDP’ye, kapatılan DEP eski milletvekili Leyla Zana da bağımsız aday adaylığı başvurusunda bulundu. Zana, BDP Diyarbakır İl Başkanlığı’na bugün giderek başvurusunu yaptı. Zana, hangi kentten aday olacağını bölümünü boş bırakarak, kararı parti yönetiminin vermesini istedi.

Parti yetkilileri, Zana’nın adaylığı konusunda yasal bir engel bulunmadığını belirtti. Zana’nın büyük olasılıkla Diyarbakır merkezden aday gösterileceği kaydedildi.

Yeniden milletvekili olmak için başvuru yapan Leyla Zana, ilk olarak 1991 yılında yapılan genel seçimlerde SHP çatısı altında TBMM’ye Diyarbakır Milletvekili olarak girdi. Zana ve arkadaşları, daha sonra SHP’den istifa ederek DEP’i kurdu. Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılan Zana ile Orhan Doğan ve Selim Sadak, 2 Mart 1994 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında örgüt yöneticiliği suçlamasıyla dava açılan ve yıllar süren yargılama sonrası Zana ve arkadaşları ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl cezaevinde kalan Zana ve arkadaşları 2004 yılında tahliye edildi.

Tahliye edildikten sonra siyasi yasak nedeniyle milletvekilliği adayı olamayan Leyla Zana, milletvekili seçilmesi halinde 17 yıl sonra yeniden TBMM’ye girecek.



