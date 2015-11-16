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Gazeteci Leyla Umar, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu

Umar, birçok tanınmış isimle röportajlar gerçekleştirmişti...

Leyla Umar&#39;ın Fidel Castro ile yaptığı röportajdan bir kare

16 Kasım 2015 16:01

Leyla Umar, 87 yaşında hayatını kaybetti. Fidel Castro, Nelson Mandela, Patrik Bartholomeos gibi isimlerle yakın dostluklar kuran ve onların iç dünyasını okurlara yansıtan Umar, haber ve röportajlarıyla dünya çapında tanınan bir gazeteciydi.

18 Kasım Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nden sonsuzluğa uğurlanacak olan gazeteci Carlos Menem, Arafat, Raissa Gorbaçov, Felipe Gonzales gibi politikacılarla; Julio Iglesias, Kirk Douglas, Diana Ross, Lisa Minelli gibi sanat dünyasının ünlü isimleriyle yaptığı haber ve röportajlarla tanınmıştı.

Umar, GAMMA ve SIPA ajansları vasıtasıyla dünya çapında ünlenmişti.

Leyla Umar, Kaddafi ile söyleşi yaparken

 

Leyla Umar kimdir?

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün dostu Mithat Alam'ın torunu olan Umar, 1950 senesinde mühendis Mehmet Ali Ekşigil'le evlendi. Umar'ın bu ilk evliliği 1955'te bitti. Boşandıktan sonra Milliyet Gazetesi'ndeki 'İngilizce bilen muhabir aranıyor' ilanına başvurup, uzun yıllar Milliyet Gazetesinde tek kadın gazeteci olarak çalıştı. 

1958'de de gazeteci ve oyun yazarı Refik Erduran'la ikinci evliliğini yaptı.

Londra ve Amerika'da uzun yıllar yaşarken Milliyet'e bağlılığı devam eden Leyla Umar, 1977 yılında Türkiye'ye döndüğünde ikinci eşi Refik Erduran'dan ayrıldı. Aynı yıl 22 yıl boyunca çalıştığı Milliyet'ten de emekli oldu. Uzun yıllar 'bağımsız gazeteci' olarak çalıştı. 

 

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