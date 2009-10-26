Leyla, mezarlıkta aranıyor

Diyarbakır'da 9 Eylül tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Leyla Baykuşak'ı bulmak için polis ekipleri kenti arıyor. Kurulan özel ekipler, bugün mezarlıklarda da inceleme yaparak yeni gömülen tüm kişilerin ölüm belgelerini incelemeye aldı.



Polis tek tek mezarlara bakıyor



Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'nde geçen 9 Eylül günü annesinin markete şampuan almaya gönderdiği Şehitlik 100'üncü Yıl İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Leyla Baykuşak'tan bir daha hiçbir haber alınamadı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, kayıp kızı bulmak için 150 kişiden oluşan 6 ayrı ekip kuruldu. Kent 6 bölgeye ayrılarak Leyla Baykuşak'ın bulunması için yoğun çalışmalar sürdürülüyor.



Polisler, bugün önce tarihi sur dipleri, harebe evlerde aramalar yaptı. Ekipler, daha sonra Mardinkapı Mezarlığı'na giderek yeni mezarları belirledi. Daha sonra tespit edilen mezarlara gömülü çocukların ölüm belgeleri Mezarlık İşleri Müdürlüğü yetkililerinden istendi. Polis, belgeler üzerinde de araştırma yaparak, tüm mezarlıklara son 45 içinde gömülen ölüler üzerinde de araştırma yapacak.

