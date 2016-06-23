Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev 'indirimli' 6 milyon dolar!

Bir dönemin popüler dizisi Leyla ile Mecnun’un çekimlerinin de yapıldığı ev, 6 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Diken'de yer alan habere göre, dizinin ana karakteri Mecnun Çınar ve babasının yaşadığı İstanbul’un Sarıyer ilçesinin Kireçburnu semtindeki ev için Hürriyet Emlak‘ta ilan verildi.

Evde başka dizilerin de çekimlerinin yapıldığı belirtilen ilanda 6 milyon dolarlık fiyatın düşürülmüş olduğu ve pazarlık payının bulunduğu belirtildi.

Satışa çıkarılan ev ve Kireçburnu semti, dizi hayranlarının uğrak noktasıydı.

Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı, Burak Aksak’ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt’un oynadığı Leyla ile Mecnun, TRT’de üç sezon yayınlanmıştı.

Dizi, Gezi Parkı eylemlerine destek verildiği gerekçesiyle TRT tarafından yayından kaldırılmıştı.