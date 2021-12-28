Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Geçtiğimiz Eylül ayında Exxen'de ekranlara geri dönen Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonundan fragman yayınlandı. Senaristliğini Burak Aksak'ın yönetmenliğini ise Onur Ünlü'nün yaptığı dizi, 31 Aralık akşamı yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak.

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi "Leyla ile Mecnun", geçtiğimiz sezonda Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen ile yeniden ekrana taşındı. Aynı kadro ve aynı hikâye üzerinden ilerleyen dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Deniz Işın, Osman Sonant gibi isimler yer alıyor.