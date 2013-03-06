Leyla ile Mecnun göğüs sansürüyle dalga geçti

TRT’nin sevilen absürd komedi dizisi 'Leyla ile Mecnun'un 4 Mart 2013 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde Mecnun karakterini canlandıran başrol oyuncusu Ali Atay’ın göğüs uçları mozaiklendi.

Eflatun Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi sansürüyle FOX’un 'Yer Gök Aşk' dizisinde abajurdaki heykelin göğüs uçlarının mozaiklenmesiyle başlayan, TRT’de “3.10 Yuma Treni” ve ardından “Son Umut” filmindeki Michelangelo’nun Hz. Davut heykeliyle devam eden sansür tartışmalarına gönderme yaptı.

Dizinin 88. bölümünde Mecnun ve arkadaşları bir öndeki bölümün finalinde kalbine ok saplanan Yavuz’u kurtarmak için ünlü cerrahı bulunduğu hapishaneden çıkarmaya çalıştı. Doktora ulaşmak için son çare olarak kendisini hapse attıran Mecnun, kaçmak için kafasında tasarladığı planı anlatırken gömleğinin düğmelerini açtı. Prison Break dizisine gönderme de yapılan bu sahnede içinde tişört olan Mecnun’un göğüs uçları mozaiklendi.

Dizi eski bölümlerinin bir çoğunda da sansüre gönderme yapmıştı. Senaryosu Burak Aksak tarafından yazılan dizide sigara yerine sakız, içki yerine çeşitli meyveler yenilerek sansür ti'ye alınmıştı.