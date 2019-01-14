Leyla Güven: Kimse bu görüşme ile açlık grevini sonlandırmamızı beklemesin

Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi talebiyle 68 gündür açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Açlık grevine devam edeceğini belirten Güven, “Kimse bizden bu görüşme ile eylemi, grevi sonlandırmamızı beklemesin. Taleplerimiz yasa dışı değil meşrudur” ifadelerini kullandı.

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Jinnews’e açıklama gönderen Leyla Güven, sağlığıyla ilgili olarak, “Günlük sağlık kontrollerim yapılıyor. Yaklaşık 9-10 kilo civarında kaybım var. Ayrıca yürümekte zorluk çekiyorum, baş ağrılarım yoğunlaştı. Mide bulantıları, yüksek ateş, ışık, koku ve sese karşı hassasiyetim artarken, sıvı alımında zorluk çekme ve su içmemde de azalma var. Tüm bu belirtiler gün geçtikçe artıyor” dedi