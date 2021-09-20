Leyla Güven'e götürülen elbise renkleri gerekçe gösterilerek cezaevine alınmadı

Aralık 2020’den beri Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Diyarbakır milletvekili Leyla Güven'e ailesinin götürdüğü elbise, renkleri gerekçe gösterilerek cezaevi idaresi tarafından içeri alınmadı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Temizkan, elbisenin fotoğrafını paylaşarak, "Annem Leyla Güven’in bu elbisesi cezaevine alınmadı. Sıkı durun nedenini açıklıyorum; RENKLERİ. Evet, bir bölücü elbise cezaevine giremeden etkisiz hale getirildi!" dedi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran konuyla ilgili Twitter’da “Kadının direnişinden korktukları kadar baharın renklerinden de korkuyorlar. Ama and olsun ki biz kadınlar bu faşizmi renklerle boğacak, savaş çığırtkanlıklarının yerine barış ezgilerini koyacağız” paylaşımını yaptı