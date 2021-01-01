Leyla Güven'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazan aydınlara mesaj: Yaşadığımız haksız tutuklulukla ilgili dayanışmanız beni çok mutlu etti

T24 Haber Merkezi

Milletvekilliği düşürüldükten sonra yargılandığı davada 22 yıl 3 hapis cezası verilerek tutuklanan eski HDP milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, aralarında ünlü dil bilimci Noam Chomsky, eski İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, İngiliz oyuncu Maxine Peake gibi pek çok isme teşekkürlerini iletti.

21 Aralık'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Leyla Güven, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na mektup gönderen imzacılara yazdığı mesajda "Bugün yaşadığımız haksız tutuklukla ilgili dayanışmanız da beni çok mutlu etti" dedi.

Avukatlarının verdiği bilgiye göre pandemi nedeniyle 14 günlük karantina koğuşunda tek başına kalan Leyla Güven'in teşekkür mesajı şöyle:

"Geçmişten bu yana siz dostların dayanışması benim için hep çok önemli ve anlamlı oldu. 200 gün süren açlık grevi eylemim sırasında da bu desteğinizi esirgemediniz. Bugün yaşadığım haksız tutuklulukla ilgili dayanışmanız da beni çok mutlu etti. Uluslararası dayanışmanın gücüne inanıyorum. Bulunduğum her yerde mücadelemi var gücümle sürdüreceğim ve özgürlüğe hep beraber adım adım yaklaştığımızdan şüphem yok. Yeni yılın bu umutlarımızın daha da güçleneceği gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Dayanışmayla."

Ne olmuştu?

Yazar Noam Chomsky ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'in de aralarında bulunduğu bir grup aydın, siyasetçi ve sendikacı, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven için İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'a mektup yazdı.