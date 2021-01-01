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Leyla Güven'den İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazan aydınlara mesaj: Yaşadığımız haksız tutuklulukla ilgili dayanışmanız beni çok mutlu etti

Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Maixine Peak gibi isimler dayanışma mektubu yazmıştı

01 Ocak 2021 16:19

T24 Haber Merkezi

Milletvekilliği düşürüldükten sonra yargılandığı davada 22 yıl 3 hapis cezası verilerek tutuklanan eski HDP milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, aralarında ünlü dil bilimci Noam Chomsky, eski İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, İngiliz oyuncu Maxine Peake gibi pek çok isme teşekkürlerini iletti. 

21 Aralık'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Leyla Güven, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na mektup gönderen imzacılara yazdığı mesajda "Bugün yaşadığımız haksız tutuklukla ilgili dayanışmanız da beni çok mutlu etti" dedi. 

Avukatlarının verdiği bilgiye göre pandemi nedeniyle 14 günlük karantina koğuşunda tek başına kalan Leyla Güven'in teşekkür mesajı şöyle: 

"Geçmişten bu yana siz dostların dayanışması benim için hep çok önemli ve anlamlı oldu. 200 gün süren açlık grevi eylemim sırasında da bu desteğinizi esirgemediniz. Bugün yaşadığım haksız tutuklulukla ilgili dayanışmanız da beni çok mutlu etti. Uluslararası dayanışmanın gücüne inanıyorum. Bulunduğum her yerde mücadelemi var gücümle sürdüreceğim ve özgürlüğe hep beraber adım adım yaklaştığımızdan şüphem yok. Yeni yılın bu umutlarımızın daha da güçleneceği gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Dayanışmayla."

Ne olmuştu?

Yazar Noam Chomsky ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'in de aralarında bulunduğu bir grup aydın, siyasetçi ve sendikacı, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven için İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'a mektup yazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a yazılan mektupta "'Bir NATO müttefiki ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye ile ilişkilerinizi makamınızın gerektirdiği gibi kullanmanızı, Güven'in derhal serbest bırakılmasını sağlamak ve demokrasi üzerindeki devam eden baskılar konusundaki derin endişelerinizi dile getirmek için kullanmanızı tavsiye ediyoruz" dedi. 

 
John Austin, eski Ulusal Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Christine Blower, Prof. Bill Bowring, JUlie Christe, Noam Chomsky, Eski İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Prof Mary Davis, Lord Dholakia, UNITE Uluslararası Direktörü Simon Dubbins, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Jill Evans, Desmond FErnandes, Savaşı Durdur Platformu Başkanı Lindsey German, Melanie Gingell, Christopher Gingell, AB Yurttaş Komitesi (EUTCC) Genel Sekreteri Prof Dr. Michael Gunter, Gazeteci ve Antropolog Rahila Gupta, Nick Hildyard, Plaid Cymru eski Başkanı Dafydd Iwan, James Kelman, Bruce Kent, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Jean Lambert, Açık Üniversite profesörü Dr. Les Levidow, Elfyn Llwyd, Milletvekili John McDonnel, İskoçyalı Gaelic Şair Aonghas MacNeacail, İnsan Hakları Avukatı Mike Mansfield, Gazeteci David Morgan, Sendikalar Genel Federasyonu Genel Sekreteri Doug Nicholls, Dr. Jessica Ayesha Northey, Sinn Féin Yasama Meclisi Üyesi Conor Murphy, Dr. Thomas Jeffrey Miley, Milletvekili Kate Osamor, OBE Margaret Owen, Haringey Belediye Başkanı ve eski meclis üyesi Ali Gül Özbek, Gareth Peirce, Dr Felix Padel, Ünlü İngiliz Aktör Maxine Peake, Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Dr. Thomas Phillips, Yazar Trevor Rayne, Joe Ryan, Bertrand Russel Barış Vakfı üyesi Tony Simpson, PIK Sendikası Basın Sorumlusu Stephen Smellie, Gazeteci Jonathan Steele, Gazeteci Steve Sweeney, Permanent People's Tribune Genel Sekreteri Gianni Tognoni, Dr Tove Skutnabb-Kangas, Dr Federico Venturini, Dr Tom Wakeford, Dr Derek Wall, Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Julie Ward, AB Yurttaş Komitesi (EUTCC) Başkanı Kariane Westrheim, Milletvekili Hywel Williams. 

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