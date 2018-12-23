"Leyla Güven artık görüşmelere çıkabilecek durumda değil"

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan’a yönelik “Ağırlaştırılmış tecridin kaldırılması” talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 46. gününe girdi. Avukat Reyhan Yalçındağ, Güven'in sağlık durumunun kritik aşamada olduğunu belirterek, "Kendisi, doğal olarak bütün görüşmelere artık çıkabilecek durumda değil" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 46 günden bu yana açlık grevi eylemi gerçekleştiren HDP’li Leyla Güven’in avukatları Şivan Cemil Özen, Serdar Çelebi ve Reyhan Yalçındağ İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Güven’in sağlık durumunun kritik aşamada olduğunu belirten Yalçındağ, “Leyla Güven, grevin 45’inci güne girmesinden dolayı kendisi, doğal olarak bütün görüşmelere artık çıkabilecek durumda değildir. Nitekim, dün kendisiyle görüşme gerçekleştirmek isteyen arkadaşlarımız kendisinin yürüme güçlüğü ve halsizlik durumundan kaynaklı görüşmeyi gerçekleştiremedi. Dolayısıyla, yanındakilerle bir görüşme yapmış durumundayız” dedi.

"Hekimler muayene etsin"

Güven’in sağlık durumuna ilişkin kaygılarından dolayı Diyarbakır Tabip Odası’na (DTO) başvuruda bulunduklarını da belirten Yalçındağ, DTO’nun da sürecin takipçisi olacağını kendilerine bildirdiğini kaydetti. Yalçındağ, “Geldiğimiz aşama, göz önüne alındığında müvekkilimizin sadece cezaevi doktoru tarafından değil aynı zamanda bağımsız bir hekim grubu tarafından yakın takibe alınması gerektiğini bir kez daha paylaşıyoruz” diye konuştu.



Güven’de ciddi şekilde uykusuzluk, baş ağrıları, baş dönmesi, halsizlik, yürümede güçlük çekme, tansiyon düşüklüğü, konuşmada zorlanma, ciddi mide krampları yaşadığını belirten Yalçındağ, Güven’in bilinç durumunun son derece açık olduğunu vurgulayarak, “Yaptığımız görüşmede açlık grevini sürdüreceğini iletti” dedi.