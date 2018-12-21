Leyla Güven 44 gündür açlık grevinde: AKP isterse koster bozuluyor, isterse çalışıyor; tecrit kalkana kadar devam

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan’a yönelik “Ağırlaştırılmış tecridin kaldırılması” talebiyle başlattığı açlık grevi bugün 44. gününde. Kilo kaybeden ve sağlığı bozulmaya başladığı belirtilen Güven, "AKP isterse koster bozuluyor, isterse çalışıyor. Tecrit kalkana kadar açlık grevine devam edeceğim” dedi.

Leyla Güven, DTK Eş Başkanı olarak Afrin operasyonu'na karşı açıklamaları gerekçesiyle ocak ayında tutuklandı. Tutuklu olduğu sırada yapılan 24 Haziran seçimlerinde Hakkari’de yüzde 70’i aşkın oy alan HDP’den milletvekili seçildi ancak serbest bırakılmadı. Halen Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutulan Leyla Güven, Evrensel'in sorularını yanıtladı.

10 kilo kaybettiğini, baş ağrısı ve baş dönmeleri yaşadığını; Türkiye’de olmadığı yurt dışından getirileceği gerekçesi ile B1 vitamini alamadığını kaydeden Güven'in açıklamalarının bir bölümü şöyle:

Yargılama süreciniz ne durumda?

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Haziran’da tahliyeme karar verdi. Ama henüz tahliye prosedürleri gerçekleştirilirken, itiraza bakan mahkeme tarafından tekrar tutuklanmama karar verildi. Gerekçesinde “Suç vasfının değişme ihtimali var” deniyor. Tahliyeme karar veren 9. Ağır Ceza sonraki duruşmalarda ise istikrarlı bir şekilde tutukluluğumun devamına karar verdi. 26 Aralık’ta duruşmam var. Ancak sağlık durumum el vermediği için duruşmaya katılamayacağım. Demokrasiye ve hukuka sahip çıkılması çağrısında bulunuyorum.

Önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış pek çok HDP’li siyasetçi bugün cezaevinde. Ancak halen milletvekili olup da cezaevinde olan tek kişi sizsiniz. Neden buradasınız?

Hukukun bizlere, yani Kürtlere farklı uygulandığı düşüncesindeyim. Kırkdokuzlar diye bilinen Kürt aydınlarının yargılanması, istiklal mahkemeleri, sıkıyönetim mahkemeleri, DGM’ler, bunların tamamı Kürtler söz konusu olunca farklı bir hukuk uygulamıştır. Bugün de CHP’li Enis Beberoğlu’ya işleyen hukuk bana işlemedi.

CHP'ye tepki

CHP’li Milletvekili Enis Beberoğlu tutuklu iken HDP ayrım yapmaksızın ‘Leyla Güven ve Enis Berberoğlu serbest bırakılmalı’ dedi. Ancak CHP, Berberoğlu’nun tahliyesi için çaba sarf ederken bir kez olsun ‘Leyla Güven de serbest bırakılmalı’ demedi. Böyle bir CHP’nin hâlâ Sosyalist Enternasyonale üye olmasını da çok yadırgıyorum.

Açlık grevinde 41. gündesiniz. Ne olursa açlık grevine son vereceksiniz?

Ben dışarıdayken de tecride karşı mücadele ettim. Bu konuda başından itibaren bir hukuksuzluk hakim. AKP isterse koster çalışıyor, istemezse bozuluyordu. Çözüm sürecine Öcalan’ın katkısı büyük oldu. Bugün tecrit ile bunun önü kesilmekte. Başlatmış olduğum açlık grevinin bu toz duman içinde görülmek istenmediğinin farkındayım. Ancak tecrit ortadan kalkıncaya kadar açlık grevini sürdüreceğim. Tecridin ortadan kalkması ülkemizde ve bölgede bir rahatlamaya neden olacaktır. Vakit kaybetmeksizin Öcalan’ın avukatları ile görüşmesine izin verilmesi gerekmektedir. Hümanist birisiyim... Yaşamı seviyorum. Ancak bir milletvekili olarak bu eylemi yapmam gerektiğine karar verdim.

Fransa'daki protestolar, Gezi Parkı eylemleri ve yerel seçimler

Son olarak Fransız halkının direnişi ile Macron’a geri adım attırdığı görülüyor. AKP bu korkunun sonucu olarak bugünlerde yeniden Gezi’ye saldırıyor. Yerel seçimlerde kadınların belirleyici olacağı düşüncesindeyim. Kadınlar kimi desteklerse o kazanacaktır. Bakın diğer siyasi partiler adaylarını açıkladı. Hiçbir büyük şehir belediyesinde kadın aday yok. Kadınların, kendilerini görmeyen siyasi partilere karşı bir yanıt vermesi gerekir.

Haberin tamamı için tıklayın.