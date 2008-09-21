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Kültür-Sanat

Leyla Gencer'in yaşam öyküsü şimdi İngilizce

İKSV, bu yıl yitirdiğimiz büyük sanatçı Leyla Gencer'in anısına Leyla Gencer-Tutkunun Romanı adlı kitabın İngilizcesini hazırladı.

21 Eylül 2008 03:00

Zeynep Oral'ın Türkiye'de 10. baskısını yapan kitabı ilk yayımlandığından bu yana büyük ilgiyle karşılanmıştı. Şimdi kitabın Leyla Gencer–A Story of Passion başlıklı İngilizce baskısı yepyeni görseller ve özel bir tasarımla sanatseverlerin kitaplıklarında yer almayı bekliyor.

Dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve Türkçesi ilk kez 1992 yılında yayımlanan kitap, Zeynep Oral'ın Leyla Gencer'le ve sanat dünyasından onu tanıyan sayısız kişiyle yaptığı görüşmeler üzerine kurguladığı, ustalıklı, sıcak ve akıcı bir dile sahip. Ağırlıklı olarak kronolojik düzende akan kitap bir romandan çok 100 parçadan oluşan bir portreyi andırıyor.

Dünya opera tarihine geçen ve 20. yüzyılın son gerçek divası olarak kabul edilen Leyla Gencer'in yaşamına ve iz bıraktığı döneme tanıklık edebileceğiniz kitap, sanatçının karşı konulmaz "şarkı söylemek" tutkusu ve bu tutku etrafından gelişen evrenin canlı bir tablosunu çiziyor.

Türkiye'deki okurların yakından bildiği kitabın Esen Karol'un tasarladığı İngilizce basımında, Gencer'in La Scala Operası arşivine âit daha önce yayımlanmamış fotoğrafları ve bir de dizin yer alıyor.

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