Leyla Gencer’in izinden gitmek için yarışacaklar

Bu yıl yedincisi düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması’nın yarı finalinde dokuz yarışmacı finale katılmaya hak kazandı. Yarışmanın finali ve ödül töreni 20 eylül perşembe akşamı saat 20:00’da Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Yarışmanın finalinde; Caner Akgün (bariton/ Türkiye), Kristina Bikmaeva (soprano/ Rusya), Ludmilla Miranda Bauerfeldt (soprano/ Brezilya), Jessica Rose Cambio (soprano/ İtalya- ABD), Valeria Tornatore (mezzosoprano/ İtalya), Irina Ioana Baiant (soprano/ Romanya), Shin Je Bang (mezzosoprano/ Güney Kore), Medet Chotabayev (tenor/ Kazakistan) ve Fatma Said (soprano/ Mısır) yarışacak.

Yedinci Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final gecesinde yarışmacılar jüri tarafından belirlenen aryaları, jüri ve izleyicinin karşısında seslendirecekler. Finalistlere, İtalyan şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Birincilik ödülünün 12 bin 500, ikincilik ödülünün 7 bin 500, üçüncülük ödülünün ise 3 bin 500 avro olduğu Leyla Gencer Şan Yarışması’nda bir finalist de La Scala Tiyatrosu Akademisi’nin üç aylık Eğitim Bursu Ödülü’nün sahibi olacak. Yarışmanın sponsorlarından Doğuş Grubu’nun bu yıl ilk kez vereceği Doğuş Özel Halk Ödülü ise dinleyici oylarıyla belirlenecek. Doğuş Özel Halk Ödülü’nün sahibi 2013 D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali’ne davet edilecek.

Ön eleme jürisi 176 adayı değerlendirdi

Leyla Gencer Şan Yarışması’nın bu yıl Londra, Viyana, Madrid, Milano ve İstanbul’da gerçekleştirilen canlı ön elemelerinde, ön eleme jürisi, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 176 adayı değerlendirdi ve İstanbul’daki elemelere katılmaya hak kazanan yarışmacıları belirledi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, La Scala Tiyatrosu Akademisi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen yedinci Leyla Gencer Şan Yarışması, Doğuş Grubu ve Garanti Bankası’nın sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Borusan Holding’in katkılarıyla düzenlenecek. (Taraf)