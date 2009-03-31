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Kültür-Sanat

Leyla Gencer için özel anma

Bu akşam Borusan Kültür Sanat'ta Leyla Gencer'i anma gecesi düzenlenecek

31 Mart 2009 03:00

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, klasik müzik tarihinin gelmiş geçmiş en önemli seslerinden, 20’inci yüzyılın son büyük divası Leyla Gencer’in sanatı, başarıları ve müziğe olan katkıları Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği özel konser ile kutlanacak.

Bu akşam Borusan Kültür Sanat tarafından düzenlenen geceye Yekta Kara ev sahipliği yapacak. Gencer’in repertuarından seçilen aryalara, sanatçının hayatından film kareleri eşlik edecek.

“La Diva Turca: Bir Kutlama Konseri’nde, Gencer’in rol aldığı Figaro’nun Düğünü, Romeo ve Juliette, I Puritani, Werther, Macbeth ve Carmen operalarından bölümler sahnelenecek.


Uluslararası yıldız Nino Machaidze İstanbul’da

Konserin en büyük sürprizi ise Nino Machaidze olacak.
2007 yılında Donizetti’nin La Fille du Regiment’indeki Marie rolüyle La Scala’da büyük beğeni toplayan Machaidze, 2008 Salzburg Festivali’nde Romeo ve Juliette Operası’nda Juliette rolüyle zirveye oturdu. Nino Machaidze halen dünyanın dört bir yanından davetler alan, ünlü bir soprano olarak başarılı kariyerine devam ediyor.

“Gözyaşı ile anmıyor, kutluyoruz”

Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli 20. yüzyılın son divasına yakışacak bir kutlama konseri için hazırlandıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Operanın son büyük divası Leyla Gencer’i gözyaşlarıyla anmayı doğru bulmadık. Çok başarılı bir sanat hayatı geçirdi ve operaya büyük katkılar yaptı ve ülkemizin adını sanat dünyasında zirveye taşıdı. Bu konserle Gencer’in bu başarılarını kutlayacak ve kendisine minnetimizi ifade edeceğiz. Opera severlere unutamayacakları bir gece yaşatacağımıza inanıyorum.”


Leyla Gencer, “La Diva Turca”: Bir Kutlama Konseri, 31 Mart 2009 Salı akşamı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda saat 20.00’de başlayacak. Konserin biletleri Biletix’ten temin edilebilir.


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