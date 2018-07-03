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Leyla, futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AĞRI'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolduktan 18 gün sonra, dün cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) daha önce Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni olduğu öğrenildi

03 Temmuz 2018 20:38

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AĞRI\'da, Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci günü kaybolduktan 18 gün sonra, dün cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir\'in (4) daha önce Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen futbolcu Önder Karaboğa\'nın yeğeni olduğu öğrenildi. Amedspor sosyal medya hesabından Leyla için başsağlığı mesajı yayınladı.
Ağrı\'da, Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci günü, ailesiyle geldiği dedesinin köyü Bezirhane\'de kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir\'in profesyonel futbolcu Önder Karaboğa\'nın yeğeni olduğu öğrenildi. Daha önce 2\'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve son olarak 3\'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor\'da futbol oynayan Önder Karaboğa\'nın yeğeni Leyla için Amedspor, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
Amedspor sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, \"Bayram günü kaybolan ve eski futbolcumuz Önder Karaboğa\'nın yeğeni olan küçük Leyla\'nın cansız bedenine ulaşılmış. Hepimizin başı sağolsun\" denildi.

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