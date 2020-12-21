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Leyla Aydemir cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca için tahliye kararı!

21 Aralık 2020 18:21

Ağrı'da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi.

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