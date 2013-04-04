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Yaşam

Leyla Alaton canlı yayında küfür etti

Alaton, 'Erkek karışıyor giydiğine; 'Sen göstermeyi seviyorsun zaten' diyor. Yani sana 'O...pu' demek istiyor aslında açık açık' dedi

04 Nisan 2013 14:41

İşkadını Leyla Alaton, Cine5'te yayınlanan 'Uzun Lafın Kısası' programında, konu tacizden açılınca, tacizci erkeklerin kadınlara söylediklerine itafen 'o...pu' dedi.

Alaton "Özellikle aile içinde psikolojik taciz var. Erkek karışıyor giydiğine; 'Sen göstermeyi seviyorsun zaten' diyor. Yani sana 'O...pu' demek istiyor aslında açık açık." dedi.

Programdan sonra ise yayın sırasındaki küfür ve hakaretlerden yayıncı kuruluşun sorumlu olduğunu belirten Alaton, ekipten özür dileyip "Eğer RTÜK'ten bir ceza gelirse, lütfen faturayı bana gönderin" dedi.

 

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