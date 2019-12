Leydi'nin yatağında ölen Türk kim

T24-

Sevişirken ölmüş

Ölü Türk diplomat ile seks





O diplomat Rüstem Paşa mı



Bekâr ve partici

İnHürriyet'in haberine göre, İngiliz ITV kanalında izlenme rekorları kıran, hatta “dünyanın eleştirmenlerce en çok beğenilen televizyon şovu” olarak 2011 yılı Guinness Rekorlar Kitabı’na giren “Downton Abbey” adlı dizi, geçen yüzyıl başında İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde geçiyor. Her bölümünü ortalama 10 milyon İngiliz’in izlediği tarihi dizi, “Downton” yerleşimi gibi genelde hayali olayları esas alsa da, ikinci sezondaki “Türk diplomatın yasak aşk sahnesi”nin gerçek olduğu iddia edildi.Dizinin yaratıcısı romancı Julian Fellowes’un Cheltenham Edebiyat Festivali’nde yaptığı açıklama dün İngiliz gazetelerinde geniş yer buldu. Fellowes, dizide “Lady Mary” ile yasak aşk yaşayan “Türk diplomat Kemal Pamuk”un ölümünü yazarken keyif aldığını belirterek, “Çünkü hikaye gerçekti” dedi. Fellowes şöyle devam etti:“Hikayenin kaynağı bir arkadaşım. Büyük bir malikanesi vardı. 15 yıl önce büyük halasının günlüğünü bulmuş. Günlükte, zamanında malikaneye gelen bir diplomatın ölümü de anlatılıyor. Evin bir koridoru sadece bekar kadınlara açıkmış. Kadınlardan biri diplomatı gece bu koridordan gizlice odasına almış. Adam işin tam ortasında ölünce kadın ne yapacağını şaşırmış. Kontes de dahil diğer kadınları uyandırıp cesedi kendi yatağına taşımışlar ve ölümü nasıl gerçekleştiğini gizlemişler. Olay 1890’larda olmuş.”Fellowes, arkadaşını zor durumda bırakmamak için Türk diplomatın gerçek ismini Lady Mary ise, kurgu bir karakter olan Grantham Dükü’nün büyük kızı. Kemal Pamuk, Lady’nin yatağında kalp krizi geçirip ölüyor. The Times, “TV’de en ikonik anlardan biriydi” diye yazdı. The Guardian, “Ölü bir Türk diplomatla seksin ötesi var mı” diye sordu.Dizinin yaratıcısı, skandal ölümün 1890’larda yaşandığını söylüyor. Bu dönemde Londra’da ölen en üst düzey Osmanlı diplomatı, büyükelçilik görevini Kostaki Musurus Paşa’dan 1885 yılında devralan Rüstem Paşa idi. Floransa doğumlu Rüstem Paşa’nın babası bir İtalyan kontuydu. Katolik doğan Rüstem Paşa, Osmanlı topraklarında yetişti. Annesinin temasları sayesinde tercüman olarak girdiği Dışişleri’nde hızla yükseldi. Floransa, Roma ve St. Petersburg büyükelçisi oldu, Lübnan valiliği yaptı.Son görevi olan Londra büyükelçiliği sırasında, Ermeni propagandacılara karşı verdiği mücadele kadar, akşam partileriyle de tanındı. Hiç evlenmedi. O günlerde New York Times Gazetesi, Rüstem Paşa’nın “tuhaflıklarından” bahsettiği bir haberde onu, “kimsenin yaşını tahmin edemediği çok enerjik biri” diye tarif ediyor. Aynı gazetenin 20 Kasım 1895 tarihli sayısı, Paşa’nın Londra’da sabaha karşı 3’te öldüğünü bildiriyor, fakat detay vermiyor. Ancak Paşa’nın son günlerinde çok hasta olduğunu yazan kaynaklar var.