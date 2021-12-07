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Kültür-Sanat

Lewis Hamilton ve Brad Pitt beraber filmde oynayacaklar

Joseph Kosinski'nin çekeceği yarış filmi, Hamilton'un oynadığı ilk film olacak

07 Aralık 2021 20:30

Brad Pitt ve Lewis Hamilton, yeni bir yarış filmi beraber rol almaya hazırlanıyor.

Ford v Ferrari'nin başarısıyla uzun zamandır birlikte bir yarış filmi çekmeyi planlayan Joseph Kosinski'nin yeni projesinde yapımcılığı Jerry Bruckheimer, senaristliğini ise Ehren Kruger üstlenecek.

Hamilton'un ilk filmi olacak

Hollywood Reporter'ın haberine göre; Paramount, MGM, Sony, Universal gibi yapım şirketlerinin yanı sıra Netflix, Apple, Amazon gibi Disney platformlar da henüz ismi belli olmayan filmin haklarını almanın peşindeler.

Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler alsa da oyuncu olarak bir filmde yer almamıştı.

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