Lewis Hamilton, Silverstone'da patlak lastikle kazandı!

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Britanya Grand Prix'sini Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı. Yarışın son turunda sol ön lastiği patlayan Britanyalı pilot, damalı bayrağı en önde görmeyi başararak kendi ülkesinde 7. kez kazanmış oldu ve yeni bir rekora daha imza atmış oldu.

Hamilton’ın takım arkadaşı Bottas’ın da son turlarda sol ön lastiği patladı. Lastiği patlamadan önce 2. sırada bulunan Fin pilot, yapmak zorunda kaldığı pit stopun ardındanyarışı 11. sırada tamamladı. Puana çok yakın olan McLaren pilotu Carlos Sainz da lastik patlatarak yarışı 13. sırada tamamladı.

Kariyerinde 87. yarışını kazanan Hamilton, bu sezon 3. kez damalı bayrağı en önde gören isim olmayı başardı. Kendi ülkesinde en çok kazanan Formula 1 pilotu olarak tarihe geçen Hamilton yarış sonunda, “Yüreğim ağzıma geldi. Böyle bir şeyi son turda hiç yaşamamıştım” dedi.

Daniil Kyvat ve Kevin Magnussen ise yarışı tamamlamayan pilotlar oldu. Racing Point'te Koronavirüs'e yakalanan Sergio Perez'in koltuğuna oturan Nico Hülkenberg

Sezonun beşinci yarışı 9 Ağustos'ta "70.yıl Grand Prix'si" adıyla yine Silverstone Pisti'nde yapılacak.

Britanya'da puan alan pilotlar şöyle;

1- Lewis Hamilton

2- Max Verstappen

3- Charles Leclerc

4- Daniel Ricciardo

5- Lando Norris

6- Esteban Ocon

7- Pierre Gasly

8- Alexander Albon

9- Lance Stroll

10- Sebastian Vettel

Sürücüler klasmanında puan durumu

1- Lewis Hamilton (Mercedes) 63 Puan

2- Valtteri Bottas (Mercedes) 58 Puan

3- Max Verstappen (Red Bull Racing) 33 Puan

4- Lando Norris (Mclaren Renault) 26 Puan

5- Alexander Albon (Red Bull Racing) 22 Puan