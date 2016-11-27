T24 LogoT24 Logo
Spor

Lewis Hamilton şampiyonluk yarışında ilk cepte

Formula 1'de sezonun şampiyonunu belirleyecek Abu Dabi Grand Prix'sinde Nico Rosberg yarışa ikinci sırada başlayacak

27 Kasım 2016 03:56

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak sezonun kapanış ayağının sıralama turları gerçekleştirildi.

Pilotlar klasmanında takım arkadaşı Rosberg'in 12 puan gerisinde yer alan son 3 yarışın galibi Büyük Britanyalı Hamilton, sıralama turlarında 1.38.755'lik derecesiyle, 4'ü üst üste olmak üzere bu sezonki 12. pole pozisyonunu elde etti.

Son yarışta podyumun 3. basamağına çıkması halinde Hamilton birinci olsa bile kariyerindeki ilk Formula 1 şampiyonluğuna imza atacak Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, 1.39.058'lik derecesiyle ikinci sıranın sahibi oldu. Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo ise 1.39.589'luk süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

Formula 1, resmi twitter sayfasından alınmıştır.

Yas Marina Pisti'nde bugün TSİ 16.00'da start alacak Abu Dabi Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.38.755
2. Nico Rosberg (Mercedes): 1.39.058
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer): 1.39.589
4. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.39.604
5. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.39.661
6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer): 1.39.818
7. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1.40.501
8. Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.40.519
9. Fernando Alonso (McLaren-Honda): 1.41.106
10. Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1.41.213

Abu Dabi pistinde tüm zamanların en başarılı pilotları.

ETİKETLER

Formula 1Lewis HamiltonNico RosbergAbu Dabi Grand Prix

İlgili Haberler

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 26 Kasım spor ekranı

26 Kasım Pazar günü futbol, basketbol, Formula 1, hentbol, boks ve pek çok spor organizasyonu var. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24