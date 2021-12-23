Lewis Hamilton emeklilik kararını rafa kaldırdı

Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ın Mercedes'i 2022'de koltuğunu bırakmayacağı konusunda bilgilendirdiği iddia edildi.

Abu Dhabi'deki hayal kırıklığının ardından, hiçbir açıklamada bulunmayan Lewis Hamilton, 2022 yılında 44 numaralı aracıyla gridde olmayı sürdürecek.

Mercedes patronu Toto Wolff, Max Verstappen'e ilk şampiyonluğunu getiren tartışmalı Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından yaptığı yorumlarla, İngiliz pilotun emekli olmayı seçebileceğini belirtti.

Fakat Hamilton, mevcut iki yıllık kontratına sadık kalacak ve bu nedenle yeni sezonda Valtteri Bottas'ın yerini alacak George Russell ile takım arkadaşı olacak.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Toto Wolff ve Daimler AG'nin üst yönetimi, takımın 2016'da Nico Rosberg ile yaşadığı durumu tekrar yaşamamak için bir an önce netlik istiyordu.

O yıl Alman pilot şampiyon olmasından kısa bir süre sonra emekli olmuş ve Mercedes'i zorlu bir durumla karşı karşıya bırakmıştı. Ancak kaynaklara göre Hamilton, Formula 1 pilotluğuna devam edecek.