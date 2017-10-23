Lewis Hamilton adım adım şampiyonluğa!

Formula 1’in ABD Grand Prix’sini Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, yarışta ve sürücüler klasmanında ikinci olan Sebastian Vettel ile sezon bitimine 3 yarış kala puan farkını 66’ya çıkardı.

Kimi Raikkonen, Max Verstappen’in kendisini geçerken virajı pist dışından döndüğü için ceza almasıyla üçüncü olmaya hak kazandı.

Sezonun bir sonraki yarışı 29 Ekim’de Mexico City’de koşulacak.

Sezon bitimine 3 yarış kala sürücüler klasmanında ilk 10 şöyle sıralandı: