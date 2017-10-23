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Spor

Lewis Hamilton adım adım şampiyonluğa!

Büyük Britanyalı pilot, Sebastian Vettel ile arasındaki puan farkını 66'ya çıkardı

23 Ekim 2017 03:02

Formula 1’in ABD Grand Prix’sini Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, yarışta ve sürücüler klasmanında ikinci olan Sebastian Vettel ile sezon bitimine 3 yarış kala puan farkını 66’ya çıkardı.

Kimi Raikkonen, Max Verstappen’in kendisini geçerken virajı pist dışından döndüğü için ceza almasıyla üçüncü olmaya hak kazandı.

Sezonun bir sonraki yarışı 29 Ekim’de Mexico City’de koşulacak.

Sezon bitimine 3 yarış kala sürücüler klasmanında ilk 10  şöyle sıralandı:

  1. Lewis Hamilton - 331 puan
  2. Sebastian Vettel - 256 puan
  3. Valtteri Bottas - 224 puan
  4. Daniel Ricciardo - 192 puan
  5. Kimi Raikkonen - 160 puan
  6. Max Verstappen - 126 puan
  7. Sergio Perez - 86 puan
  8. Esteban Ocon - 73 puan
  9. Carlos Sainz - 54 puan
  10. Felipe Massa - 36 puan

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Lewis HamiltonFormula 1ABDGPbirinciSebastianVettelPuan Farkı66

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