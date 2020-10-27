Lewis Hamilton'a rekor dayanmıyor

Formula 1'de sezonun 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde eden Britanyalı pilot Lewis Hamilton, efsane Alman pilot Michael Schumacher'i geride bırakarak, F1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu unvanını kazandı.

Kariyerinde 4 dünya ve 53 yarış şampiyonluğu bulunan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, "Onun adına sevindim. Elde ettiği her zaferi hak ederek kazandı. 100 yarış zaferine de ulaşacağından eminim. Başarıları tüm övgülere değer." ifadelerini kullandı.

F1'in genç pilotlarından Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise "Hamilton'ın ne kadar hızlı olduğunu herkes biliyor. Gerçekten çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok istatistikte Schumacher'i geride bıraktı

Formula 1'de Ferrari takımıyla adını organizasyonun efsaneleri arasına adını yazdıran Schumacher ile Mercedes takımıyla büyük başarılar kazanan Hamilton'ın istatistikleri arasında da büyük benzerlikler bulunuyor.

En çok pole pozisyonu elde eden pilotlar sıralamasında Schumacher'in önünde yer alan Lewis Hamilton ilk sırada başladığı yarışların 56'sından zaferle ayrılırken, Schumacher ise aynı başarıyı 40 kez tekrarladı.

Hamilton, bu sezon elde ettiği derecelerin ardından en çok podyuma çıkan pilotlar sıralamasında da Schumacher'i geride bırakmayı başardı.

Yeni hedef şampiyonluk

Büyük Britanyalı Hamilton'ın sıradaki hedefi, 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'de Schumacher'in 7 kezle (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004) elinde tuttuğu en çok şampiyonluk elde eden pilot rekorunu egale etmek.

İlk şampiyonluğunu 2008'de kazandı

Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan Lewis Hamilton, 2002'de Formula Renault 2, 2005'te Formula 3 ve 2006'da ise GP2 serisinde şampiyonluklar elde etti.



2007'de McLaren takımıyla anlaşan Hamilton, sezonun ilk mücadelesi Avustralya Grand Prix'sinde kürsünün 3. basamağında yer aldı. Büyük Britanyalı sürücü, şampiyonadaki ilk zaferine ise 2007'deki Kanada Grand Prix'sinde ulaştı. Hamilton, Formula 1'deki ilk sezonunda üst üste 9 kez podyumda yer alan ilk çaylak pilot olarak da kayıtlara geçti.

Formula 1'deki ilk şampiyonluğuna 2008'de McLaren takımında imza atan Büyük Britanyalı sürücü, Mercedes'e 2013 yılında transferinin ardından kariyerinde yeniden çıkışa geçti. Hamilton, Mercedes ile 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında adını zirveye yazdırdı.