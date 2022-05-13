Lewandowski'nin yeni adresi Barcelona olacak iddiası

Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Barcelona'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Bein Sports'un Sky Sports'tan aktardığı habere göre, Bayern ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız, kulübünden sözleşmesi bitmeden ayrılmak istiyor.



Alman basınında yazanlara göre ise ise Bayern Münih, sözleşme uzatmayı düşünmeyen Lewandowski'yi, 35-40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor. Barcelona'nın ise bu bonservis miktarını ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, daha önce yaptığı açıklamada Lewandowski'nin bu yaz Allianz Arena'dan ayrılmayacağını söylerken "Sezon başına 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Önümüzdeki haftalarda geleceği hakkında konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.



33 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern Münih adına çıktığı tüm kulvarlarda toplam 50 gole imza attı.