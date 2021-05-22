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Spor

Lewandowski, Gerd Müller'in rekorunu kırdı

22 Mayıs 2021 20:51

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Robert LewandowskiBayern MünihBundesligaGerd MüllerLewandowski
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