Lewandowski 50 yıllık rekoru kırdı!

Bundesliga'da Wolfsburg'u 4-0 mağlup eden Bayern Münih, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisine 9 puan fark atarak lider kapattı. Bavyera ekibi 17 maçta 56 gol atan ilk takım olarak tarihe geçti. Robert Lewandowski, bir takvim yılı içinde en çok gol atan Gerd Müller'in 50 yıllık rekorunu kırdı.



Almanya Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyası son sürat devam ediyor. Son 9 sezonun şampiyonu Bayern Münih, bu sezonun da ilk yarısını lider kapattı.

Wolfsburg'u 4-0 mağlup eden Bayern'de perdeyi 7. dakikada Müller açtı. 400. lig maçına çıkan Müller, kendisi için özel anlam taşıyan maçı boş geçmedi. 57'de Upamecano, 59'da Sane sahneye çıktı. 87'de son sözü Lewandowski söyledi.

Gerd Müller'in rekorunu tarihe gömdü

Lewandowski bu golle, bir takvim yılı içinde Bundesliga'da 43 gol atarak Gerd Müller'in bu alandaki 50 yıllık rekorunu kırdı.

2021 yılında Milli Takım ve Bayern formasıyla 59 maçta 69 gol atan Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu da son maçında yakalamayı başardı.

Bir takvim yılında en çok gol atan oyuncular

91 gol Lionel Messi 2012

69 gol Cristiano Ronaldo 2013

69 gol Robert Lewandowski 2021.