Levy: İsrail'in Gazze politikasında değişen bir şey olmayacak

İsrailli gazeteci Gideon Levy, İsrail’in özür dilemesinin ardından iki ülkenin Suriye ve İran konusundaki ortak çıkarlarına dikkat çekti. Taraf’ın sorularını yanıtlayan Haaretz yazarı Levy kısa vade için “Gazze’de temelde değişen bir şey olmayacak” yorumu yaptı.

Tuğba Tekerek imzalı, Taraf gazetesindeki Levy’nin değerlendirmeleri şöyle:



Geç oldu ama..



Çok mutlu oldum. Bu Mavi Marmara olayının hemen ertesi sabahı olmalıydı. Ama hiç olmamasından iyidir. İsrail halkının tepkisiyle ilgili de hissiyatım genelde memnuniyet olduğu yönünde...



ABD’nin muazzam baskısı



İsrail’in bunu ABD baskısı olmadan yapabileceğini düşünmüyorum. Özrün önündeki en büyük engel Lieberman’ın hükümette yer almaması ve savunma sektörünün yaptığı baskı, özürde etkili oldu.



İsrail’in stratejisi yok



İsrail’in Ortadoğu’da bir stratejisi yok. Olsaydı, üç yıl önce bu özrü dilemiş olurdu. Türkiye İsrail için Ortadoğu’da nereyse tek muhtemel müttefik. Ve her makul hükümet bunu çok zaman önce anlardı.



İran: İkisi için de tehlike



Türkiye’yle İsrail’in İran tehlikesi konusunda hemfikir olduğu bir sır değil. Şimdi İsrail kendini İran’a saldırı konusunda daha güçlü hissediyor mu, bilmiyorum. Çünkü bu, sonuçta ABD’ye bağlı. ABD olmadan İsrail bunu yapmaya cesaret edemeyecek. Ama şu açık ki, ABD, Türkiye ve İsrail’in böyle bir saldırıyı desteklediğini bilirse bunu yapması daha muhtemel olacak.



Suriye’de çıkarlar ortak



Suriye konusunda Türkiye ve İsrail’in çıkarları üç aşağı beş yukarı benzer. İkisi de Suriye’de istikrar istiyor. Gazze’de günlük hayat maalesef değişmeyecek. Çünkü, politikaları değiştirmek için bir telefon konuşmasından fazlası gerekir. Belki Gazze’de bazı sembolik adımlar atılacak. Ama temelde değişen bir şey olmayacak.



Erdoğan daha yumuşak olmalı



İsrail umarım Türkiye’ye ve Filistinlilere karşı tavrını değiştirir. Erdoğan’ın da daha az saldırgan bir üslupla eleştirmesini umarım. Böyle konuşmaya devam ederse, işleri değiştirmek çok zor olacak.