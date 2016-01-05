Levon Ekmekçiyan'ın naaşı 33 yıl sonra ailesine teslim edildi

7 Ağustos 1982’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki silahlı çatışmada yaralı olarak yakalanan ve 28 Ocak 1983’te idam edilen ASALA militanı Levon Ekmekçiyan’ın cenazesi, Fransa’da yaşayan ailesinin talebi üzerine Paris’e nakledildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu, 1983 yılında darbe koşullarında idam edilen ve aynı yıl Ankara’da toprağa verilen Levon Ekmekçiyan’ın naaşının nakli için Ekmekçiyan ailesinin yaklaşık iki yıl önce Komisyon’a başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Komisyon açıklamasında, Ekmekçiyan ailesinin talebinin ardından cenazenin Fransa’ya nakil işleminin tamamlandığını ve aileye teslim edildiğini açıkladı. Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, konuyla ilgili olarak 7 Ocak Perşembe günü saat 13.00’te İHD İstanbul şubesinde bir basın toplantısı düzenleyecek.