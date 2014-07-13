Levi's Türkiye'den çıkıyor mu?

Geçtiğimiz ay birçok çalışanıyla yollarını ayıran Levi’s’ın, Türkiye pazarından çıkıp fabrika dahil tüm operasyonu bir distribütöre devretmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

501 modeli ile uzun yıllar tüketicinin gönlünde taht kuran Levi’s 1986 yılında Türkiye’ye girmiş ve Çorlu’da fabrika açmıştı.

Satış rekorları kırıp başarıdan başarıya koşan şirket ilk darbeyi ise 2007’de yaşanan yolsuzluk skandalıyla yaşadı. Sonrasında Levi’s Türkiye’da sular hiç durulmadı. Sürekli yapılanmalar geçiren ve pazar payı kaybeden şirket, son genel müdür Hakan Atalay’ın Tommy Hillfger’a geçmesinden sonra bir süredir yola genel müdürsüz devam ediyordu. Bu nedenle stratejik kararlar da doğrudan yurtdışından alınıyordu.

Geçtiğimiz ay Türkiye ofisinden yaklaşık 20 kişiyi işten çıkaran Levi’s’ın bir distribütör bulup, pazardan çıkmak istediği iddiası piyasada yüksek sesle konuşuluyor. Shaya ve özelikle Fiba gruplarıyla görüşmeler yapıldığı da dile getiriliyor.

300 noktada

Levi’s’ın şu an Türkiye’de 300’ün üzerinde satış noktası var. Levi’s’ın Türkiye’den çıkma operasyonu Levi’s dışında Dockers markasını ve Çorlu fabrikasını da kapsayacak.

Levi’s Türkiye 2003’te Levi Strauss Asia Pacific’e bağlanmış ve yaklaşık beş yıl Singapur’dan yönetilmişti. 2007 sonunda ise Türkiye Asya Pasifik bölgesinden ayrılarak merkez üs haline getirildi. Aralarında Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Mısır, İsrail ve Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu ve toplam nüfusu 450 milyonu aşan 26 ülke Türkiye’den yönetilmeye başlandı. Bu yapılanmada Türkiye, Rusya ve Ortadoğu Bölgesi’ni yönetecek isim ise yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak Haluk Aksoy olmuştu. Aksoy kısa bir süre sonra da Hakan Atalay’ı genel müdür olarak operasyonun başına getirdi. 2011 sonunda Türkiye merkez üs konumundan çıkarılarak Amerika’ya bağlandı. Ürün yönetimi departmanı gibi departmanlar kapatıldı. Bu arada önce Haluk Aksoy, Levis’ın yurtdışına operasyonlarında görevlendirildi, 2013’te de Hakan Atalay görevinden ayrıldı. Daha önce İstanbul ofisine bağlı olan geniş coğrafya ise tekrar Singapur’a bağlandı.

7 yıl önceki büyük skandal

Levi’s’ın 2007’deki genel müdürü Sibel Üney ile Satış Direktörü Nazan Kırklar yolsuzluk iddiasıyla aniden işten çıkarılmıştı. O yıllarda yayınlanan Referans gazetesinin duyurduğu skandala göre işten çıkarmaların nedeni Beyoğlu mağazasının izin ve tadilatları gerekçesiyle şirkete kesilen 842 bin TL’lik sahte faturaydı.

Her yerde sorun yaşıyor

Levi’s İstanbul ofisinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan işten çıkarmalar aslında sadece Türkiye’yi kapsamıyor. Levi’s Avrupa’da da ciddi bir yapılanma içinde. Sene başında merkezden yapılan açıklamada, Avrupa operasyonunda 800 kişi ile yolların ayrılacağını açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamada, işten çıkartmaların daha çok yönetim katında etkili olacağı belirtilmişti.