Leverkusen'i de yenen Leipzig lider

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da RB Leipzig fırtınası esmeye devam ediyor. Doğu Almanya ekibi iki kez geriye düşmesine rağmen zevkli ve çekişmeli geçen maçta Bayer Leverkusen'i sahasında 3-2 yenerek ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

11. haftanın açılış maçında Leipzig'in gollerini 4. dakikada Julian Baumgartlinger kendi kalesine, Emil Forsberg (67.) ve Willi Orban (81.) attı. Bayer Leverkusen'in sayıları ise Kevin Kampl (1.) ve Julian Brandt'tan (45-1) gelirken, Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

27 bin 752 kişinin izlediği BayArena'da oynanan mücadelede Bayer Leverkusen maça çok iyi başlamasına ve iki kez öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Leipzig tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bundesliga'da ligin yeni takımı olarak en iyi sezon başlangıcı rekorunun tek başına sahibi oldu.

Sezonun en erken golü geldi

Maça iyi başlayan ev sahibi takım henüz 1. dakikada hızlı gelişen bir atakta Kevin Kampl ile öne geçti. 61. saniyede gelen gol sezonun şimdiye kadarki en erken golü oldu. Ancak Leipzig bu gole yanıt vermekte gecikmedi. 4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Julian Baumgartlinger topu kendi kalesine gönderdi ve skora denge geldi. İlk yarı bu skorla sona erecek diye beklenirken 45+1'de hızlı gelişen bir Leverkusen atağında Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeli pasını iyi kontrol eden Julian Brandt sert vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi ilk dakikalarda farkı artırma fırsatını kullanamadı. 54. dakikada maçın hakemi Felix Brych, Leipzigli savunmacı Stefan Ilsanker'in ceza sahasında Brandt'a yaptığı müdahalede penaltı noktasını gösterdi. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Peter Gulacsi gole izin vermedi. Kaçan penaltı sonrası konuk takım oyunun üstünlüğünü eline aldı. Leipzigli Emil Forsberg 67. dakikada kendi sahasında aldığı topu rakip sahaya taşıyarak 25 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skora yeniden denge getirdi. Yenilen golde Leverkusen kalecisi Leno'nun da hatası vardı. Etkili ataklarını maçın son bölümünde de sürdüren Hasenhüttl'in takımı 81. dakikada Forsberg'in ortasında kaptan Willi Orban'ın attığı kafa golüyle 3-2 öne geçti ve skoru son düdüğe kadar korumayı başardı.

Bu sonuçla ligde üst üste altıncı maçından galibiyetle ayrılan RB Leipzig puanını 27 yaparak liderliğe yükseldi. 24 puanda kalan Bayern Münih'in zirveyi yeniden devralabilmesi için Borussia Dortmund deplasmanında mutlaka kazanması gerekiyor. İki haftalık galibiyet serisinin ardından yeniden kaybeden Leverkusen ise 16 puanda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu Brandt'a güzel bir asist yapmasına rağmen ikinci yarıda penaltıyı gole çeviremedi. Türk milli oyuncu Naby Keita'nın müdahalesiyle sakatlanarak maça devam edemedi ve 64. dakikada yerini Kevin Volland'a bıraktı. Kaptan Ömer Toprak ise 90 dakika sahada kaldı.

RB Leipzig 12. haftada Freiburg deplasmanına gidecek. Çarşamba günü şampiyonlar ligi maçında CSKA Moskova ile karşılaşacak olan Bayer Leverkusen hafta sonunda Bayern Münih'e konuk olacak.

Bundesliga'da 11. haftanın programı

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'ya 19 Kasım cumartesi günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında ligin iki şampiyonluk adayı Borussia Dortmund ile Bayern Münih Dortmund'un sahasında karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 20.30'da başlayacak. Cumartesi günü TSİ 17:30'da oynanacak olan maçlarda Mönchengladbach Köln'ü, Mainz Freiburg'u, Wolfsburg Schalke'yi, Augsburg Hertha Berlin'i ve Darmstadt Ingolstadt'ı ağırlayacak.

11. hafta 20 Kasım pazar günü yapılacak iki maçla tamamlanacak. TSİ 17:30'da Hoffenheim ile Hamburg karşı karşıya gelirken, haftanın son maçı TSİ 19:30'da Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak.

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DW/dpa/sid, UÇ