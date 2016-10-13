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Spor

Leverkusen'den Hakan Çalhanoğlu'na cenaze izni çıkmadı

Bayer Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye gitmesine izin vermedi

13 Ekim 2016 18:53

Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 65 yaşında vefat eden babaannesi Hünkar Çalhanoğlu, Bayburt'ta toprağa verildi.

Bayer Leverkusen, takımlarının cumartesi günü oynayacağı Werder Bremen maçını gerekçe göstererek milli futbolcunun Türkiye'ye gitmesine izin vermedi.

Hünkar Çalhanoğlu’nun cenaze törenine gelen baba Hüseyin Çalhanoğlu ile Gümüşhanespor’da futbol oynayan diğer oğlu Muhammet Çalhanoğlu, Gümüşhanesporlu yönetici ve futbolcular, Bayburt Grup Özel İdare Spor yöneticileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hünkar Çalhanoğlu, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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