Leverkusen'den Hakan Çalhanoğlu'na cenaze izni çıkmadı

Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 65 yaşında vefat eden babaannesi Hünkar Çalhanoğlu, Bayburt'ta toprağa verildi.



Bayer Leverkusen, takımlarının cumartesi günü oynayacağı Werder Bremen maçını gerekçe göstererek milli futbolcunun Türkiye'ye gitmesine izin vermedi.

Hünkar Çalhanoğlu’nun cenaze törenine gelen baba Hüseyin Çalhanoğlu ile Gümüşhanespor’da futbol oynayan diğer oğlu Muhammet Çalhanoğlu, Gümüşhanesporlu yönetici ve futbolcular, Bayburt Grup Özel İdare Spor yöneticileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Hünkar Çalhanoğlu, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.