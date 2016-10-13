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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti

Hakan Çalhanoğlu'nun, babaannesinin cenazesine katılmak için izin istediği ancak hafta sonu oynanacak maç nedeniyle kulübünün bu isteğe henüz olumlu yanıt vermediği öğrenildi

13 Ekim 2016 02:44

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti.

Bayburt'un Konursu köyünde ikamet eden ve bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören milli futbolcunun 65 yaşındaki babaannesi Hünkar Çalhanoğlu vefat etti.

Hünkar Çalhanoğlu'nun cenazesi perşembe günü öğlen namazına müteakip, Konursu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre, Hakan Çalhanoğlu'nun, babaannesinin cenazesine katılmak için izin istediği ancak hafta sonu oynanacak maç nedeniyle kulübünün bu isteğe henüz olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

Diğer yandan, milli futbolcunun Gümüşhanespor'da forma giyen kardeşi Muhammet ve Almanya'da ikamet eden babası Hüseyin Çalhanoğlu, cenaze töreni için Konursu köyüne geldi.

 

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